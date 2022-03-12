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У центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель "Україна"

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 02:23
У центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель Україна
фото: FB Шумила

У центрі міста в Чернігові російські війська нанесли удар по готелю "Україна".

Джерело: науковий співробітник у Інститут історії України НАН України Сергій Шумило у Facebook

Пряма мова: "У блокадному Чернігові у самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна".

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Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста – лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки...

Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років.

Москальська Орда знищує те, що виникло задовго до її появи і що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства".

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Теми: ЧернігіввійнаРосія
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