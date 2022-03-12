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В центре Чернигова российские захватчики разбомбили гостиницу "Украина"

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 02:23
В центре Чернигова российские захватчики разбомбили гостиницу Украина
фото: FB Шумила

В центре города в Чернигове российские войска нанесли удар по гостинице "Украина".

Источник: научный сотрудник в Институте истории Украины НАН Украины Сергей Шумило в Facebook

Прямая речь: "В блокадном Чернигове в самом центре города российские оккупанты разбомбили гостиницу "Украина".

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Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города – больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома...

Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет.

Москальская Орда уничтожает то, что возникло задолго до появления и что, собственно, и было исторической Русью, в отличие от московских болот и чащ, которые были дикой окраиной когда-то величественного Черниговского княжества".

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Темы: ЧерниговвойнаРосcия
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