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Colgate обмежила продажі в Росії

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 03:40
ФОТО: GETTY

Компанія Colgate-Palmolive обмежила ввіз та продаж товарів в Росії та припинила інвестиції.

Джерело: заява Colgate-Palmolive

Дослівно: "Багато хто з вас також запитував про нашу діяльність у Росії. Ми припинили ввезення та продаж усіх товарів, крім товарів першої необхідності для здоров'я та гігієни для повсякденного використання.

Ми також припинили всі капіталовкладення, медійну, рекламну діяльність".

Деталі: Уточнюється, що компанія пожертвувала мільйон доларів на продукти гігієни та харчування для домашніх тварин, Червоному Хресту та іншим організаціям з надання гуманітарної допомоги та захисту тварин у Східній Європі.

Нагадаємо: Велика кількість західних компаній почали відмовлятися від російського ринку, зупиняти експорт до цієї країни, закривати там свої сервіси, магазини, згортати інвестиції. Зокрема мова йде про IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple тощо.

Теми: економікаРосія
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