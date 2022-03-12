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Colgate ограничила продажи в России

Анастасия КалатурСуббота, 12 марта 2022, 03:40
ФОТО: GETTY

Компания Colgate-Palmolive ограничила ввоз и продажу товаров в России и приостановила инвестиции.

Источник: заявление Colgate-Palmolive

Дословно: "Многие из вас также спрашивали о нашей деятельности в России. Мы прекратили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены для повседневного использования.

Мы также прекратили все капиталовложения, медийную, рекламную деятельность".

Детали: Уточняется, что компания пожертвовала миллион долларов на продукты гигиены и питания для домашних животных, Красному Кресту и другим организациям по оказанию гуманитарной помощи и защите животных в Восточной Европе.

Напомним: Большое количество западных компаний начали отказываться от российского рынка, останавливать экспорт в эту страну, закрывать там свои сервисы, магазины, сворачивать инвестиции. В частности речь идет об IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple и т.д.

Темы: экономикаРосcия
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