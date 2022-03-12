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На Сумщині 12 березня діятимуть "зелені коридори" — графік

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 03:43

Опублікований графік "зелених коридорів" на Сумщині на 12 березня.

Джерело: голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у TG

Деталі: Напрямки руху:

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  • Суми – Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Сум виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
  • Тростянець – Полтава (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).  Частково на автобусах та на особистому транспорті.
  • Лебедин – Полтава (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).  З Лебедина виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
  • Конотоп – Полтава (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
  • Велика Писарівка – Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
  • Краснопілля – Полтава (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місця збору в Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці - біля міських/селищних рад. Час виїзду колон: 9:00.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім. Куца - вул. Скрябіна - вул. Татаренко - вул. Б. Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік Сум. Час виїзду колони: 9:00.

Місце збору для основного виїзду з Сум  - біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2). Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

ВІДЕО ДНЯ
  • БК "Хімік";
  • вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана";
  • "Більбоу" на пр. Курському;
  • ТЦ "Мануфактура".

Прибуття автобусів в усі точки збору в Сумах - з 13:00 до 14:00.

Теми: Сумська областьвійнаевакуація
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