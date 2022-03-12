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В Сумской области 12 марта будут действовать "зеленые коридоры" — график

Анастасия КалатурСуббота, 12 марта 2022, 03:43

Опубликован график "зеленых коридоров" в Сумской области на 12 марта.

Источник: глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в TG

Детали: Направления:

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  • Сумы – Полтава (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из Сум выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
  • Тростянец – Полтава (Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и личном транспорте.
  • Лебедин – Полтава (Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из Лебедина уезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
  • Конотоп – Полтава (Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
  • Большая Писаревка – Полтава (Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава). Из поселка Большая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
  • Краснополье – Полтава (Краснополье, Верхняя Сыроватка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и личном транспорте.

Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке – возле городских/поселковых советов. Время выезда колонн: 9:00.

Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: ул. Кениг стадион им. Куца - ул. Скрябина - ул. Татаренко - ул. Б. Хмельницкого - ул. Гришина (объездная) – ул. Шевченко и дальше в сторону Сум. Время выезда колонны: 9 часов.

Место сбора для основного выезда из Сум - возле памятника Алеше, (р-н школы 2). Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью): 

ВИДЕО ДНЯ
  • БК "Химик";
  • ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана";
  • "Бильбоу" на пр. Курском;
  • ТЦ "Монуфактура".

Прибытие автобусов во все точки сбора в Сумах – с 13:00 до 14:00.

Темы: Сумская областьвойнаэвакуация
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