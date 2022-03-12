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Італія арештувала мегаяхту російського олігарха Мельниченка

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 05:15
ФОТО: vesselfinder.com

Фінансова поліція Італії арештувала мегаяхту Sy A  російського олігарха Андрія Мельниченка після запровадження санкцій ЄС проти нього.

Джерело: Il PiccoloLa  Repubblica

Деталі: Човен був на зберіганні в порту Трієста.

Sy A — Це найбільша приватна вітрильна моторна яхта у світі - 143 метри завдовжки і 25 метрів завширшки. Вартість яхти – близько 500 млн євро.

Що передувало: 9 березня Євросоюз запровадив нові санкції проти російських бізнесменів та політиків, зокрема проти Мельниченка. Як одну з причин запровадження цих санкцій, ЄС вказав їхню участь у зустрічі з президентом Володимиром Путіним 24 лютого, після початку війни в Україні. Повідомлялося, що Мельниченко належить до найвпливовішого кола російських підприємців, які мають тісні зв'язки з російським урядом.

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Теми: ІталіяРосіясанкції
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