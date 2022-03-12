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Италия арестовала мегаяхту российского олигарха Мельниченко

Анастасия КалатурСуббота, 12 марта 2022, 05:15
ФОТО: vesselfinder.com

Финансовая полиция Италии арестовала мегаяхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко после введения санкций ЕС против него.

Источник: Il Piccolo, La Repubblica

Детали: Лодка была на хранении в порту Триеста.

Sy A – это самая большая частная парусная моторная яхта в мире – 143 метра в длину и 25 метров в ширину. Стоимость яхты – около 500 млн евро.

Что предшествовало: 9 марта Евросоюз ввел новые санкции против российских бизнесменов и политиков, в частности, против Мельниченко. Как одну из причин введения этих санкций, ЕС указал их участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, после начала войны в Украине. Сообщалось, что Мельниченко принадлежит к самому влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством.

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Темы: ИталияРосcиясанкции
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