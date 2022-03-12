Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Италия арестовала мегаяхту российского олигарха Мельниченко

Анастасия КалатурСуббота, 12 марта 2022, 04:15
Италия арестовала мегаяхту российского олигарха Мельниченко
ФОТО: vesselfinder.com

Финансовая полиция Италии арестовала мегаяхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко после введения санкций ЕС против него.

Источник: Il Piccolo, La Repubblica

Детали: Лодка была на хранении в порту Триеста.

Реклама:

Sy A – это самая большая частная парусная моторная яхта в мире – 143 метра в длину и 25 метров в ширину. Стоимость яхты – около 500 млн евро.

Что предшествовало: 9 марта Евросоюз ввел новые санкции против российских бизнесменов и политиков, в частности, против Мельниченко. Как одну из причин введения этих санкций, ЕС указал их участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, после начала войны в Украине. Сообщалось, что Мельниченко принадлежит к самому влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством.

Темы: ИталияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Италия
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: