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Розвідка: Росія розпочала мобілізацію на окупованих територіях Донбасу і в Криму

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 05:51

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що Росія почала мобілізацію на окупованих територіях Донбасу і у Криму.

Джерело: Буданов, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наступ захлинувся. Фактично не вистачає ресурсів та сил для продовження наступу.

Зараз спостерігається підвіз нових підрозділів, абсолютно з усієї Росії, проводиться те, що називається прихована мобілізація, мобілізується все населення, на жаль, наших тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованої Республіки Крим".

Деталі: Також, за його словами, Росія перекидає нові підрозділи зі Східного та Центрального військових округів.

"Багато підрозділів на даному етапі вже знищено або втратили боєздатність, і за рахунок цих резервів проводиться відновлення їх боєздатності. Також за рахунок перегрупування проводиться посилення військ на важливих для Росії напрямках", - сказав Буданов.

Теми: РосіявійнаКримДонбас
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