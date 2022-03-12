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ГУР: Россия начала мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 05:51

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что Россия начала мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Источник: Буданов, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Наступление захлебнулось. Фактически не хватает ресурсов и сил для продолжения наступления.

Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений абсолютно со всей России, проводится то, что называется скрытая мобилизация, мобилизуется все население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированной Республики Крым".

Детали: Также, по его словам, Россия перекидывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

"Многие подразделения на данном этапе уже уничтожены или потеряли боеспособность, и за счет этих резервов производится восстановление их боеспособности. Также за счет перегруппировки производится усиление войск на важных для России направлениях", - сказал Буданов.

Темы: РосcиявойнаКрымДонбасс
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