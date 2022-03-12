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Ще одна казахстанська авіакомпанія призупинила польоти в Росію

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 06:18

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air припинила польоти в Росію і над нею з 12 березня.

Джерело: сайт Qazaq Air

Дослівно: "Авіакомпанія Qazaq Air отримала повідомлення від страхової організації про ненадання страхового покриття на території Росії та в її повітряному просторі.

Через цю ситуацію авіакомпанія не в змозі виконувати авіаперельоти в Росію до вирішення питання про страхове покриття над територією Росії.

У зв'язку з цим сьогоднішній рейс ( 12 березня 2022 року) в Новосибірськ скасовано".

Деталі: В авіакомпанії зазначають, повне повернення вартості квитків пасажирам "здійснюється за місцем придбання квитків".

Нагадаємо: Казахстанська авіакомпанія Air Astana повідомила, що призупиняє всі польоти в Росію та над територією країни.

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Теми: авіаРосіяКазахстан
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