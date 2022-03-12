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Еще одна казахстанская авиакомпания приостановила полеты в Россию

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 06:18

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air прекратила полеты в Россию и над ней с 12 марта.

Источник: сайт Qazaq Air

Дословно: " Авиакомпания QAZAQ AIR получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.

Ввиду данной ситуации Авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России.

В связи с этим сегодняшний рейс (12 марта 2022 г.) в Новосибирск отменен".

Детали: В авиакомпании отмечают, что полный возврат стоимости билетов пассажирам "производится по месту приобретения билетов".

Напомним: Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостанавливает все полеты в Россию и над территорией страны.

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Темы: авиаРосcияКазахстан
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