Через санкції та вихід іноземних компаній у Росії стало менше на 100 тисяч робочих місць, а до кінця року без роботи можуть залишитися близько 9 млн росіян.

Джерело: Центр протидії дезінформації у TG

Деталі: Зокрема, McDonald's забезпечував роботою 62 тисячі росіян;

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PepsiCo — 20 тисяч росіян;

IKEA — 15 тисяч;

Inditex — 9 тисяч;

KPMG — 4500;

PWC — 3700;

H&M — 3500;

Louis Vuitton Moët Hennessy — 3500;

L'Oreal — 2200;

Starbucks — 2000.

Станом на 11 березня про вихід з країни або про часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.