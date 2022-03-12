У Росії стало менше на 100 тисяч робочих місць
Субота, 12 березня 2022, 05:40
Через санкції та вихід іноземних компаній у Росії стало менше на 100 тисяч робочих місць, а до кінця року без роботи можуть залишитися близько 9 млн росіян.
Джерело: Центр протидії дезінформації у TG
Деталі: Зокрема, McDonald's забезпечував роботою 62 тисячі росіян;
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- PepsiCo — 20 тисяч росіян;
- IKEA — 15 тисяч;
- Inditex — 9 тисяч;
- KPMG — 4500;
- PWC — 3700;
- H&M — 3500;
- Louis Vuitton Moët Hennessy — 3500;
- L'Oreal — 2200;
- Starbucks — 2000.
Станом на 11 березня про вихід з країни або про часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.
Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.