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У Росії стало менше на 100 тисяч робочих місць

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 05:40
У Росії стало менше на 100 тисяч робочих місць
ФОТО: GETTY

Через санкції та вихід іноземних компаній у Росії стало менше на 100 тисяч робочих місць, а до кінця року без роботи можуть залишитися близько 9 млн росіян.

Джерело: Центр протидії дезінформації у TG

Деталі: Зокрема, McDonald's забезпечував роботою 62 тисячі росіян;

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  • PepsiCo — 20 тисяч росіян;
  • IKEA — 15 тисяч;
  • Inditex — 9 тисяч;
  • KPMG — 4500;
  • PWC — 3700;
  • H&M — 3500;
  • Louis Vuitton Moët Hennessy — 3500;
  • L'Oreal — 2200;
  • Starbucks — 2000.

Станом на 11 березня про вихід з країни або про часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.

Теми: Росіяекономіка
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