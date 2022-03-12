Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії стало менше на 100 тисяч робочих місць

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 06:40
ФОТО: GETTY

Через санкції та вихід іноземних компаній у Росії стало менше на 100 тисяч робочих місць, а до кінця року без роботи можуть залишитися близько 9 млн росіян.

Джерело: Центр протидії дезінформації у TG

Деталі: Зокрема, McDonald's забезпечував роботою 62 тисячі росіян;

  • PepsiCo — 20 тисяч росіян;
  • IKEA — 15 тисяч;
  • Inditex — 9 тисяч;
  • KPMG — 4500;
  • PWC — 3700;
  • H&M — 3500;
  • Louis Vuitton Moët Hennessy — 3500;
  • L'Oreal — 2200;
  • Starbucks — 2000.

Станом на 11 березня про вихід з країни або про часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Росіяекономіка
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: У РФ розсилають похоронки родичам військових, які в полоні в Україні

Кулеба: Змагання за місце зустрічі Зеленського й Путіна більше ніж за Олімпіаду

ВІДЕОПортнов має елітну нерухомість у Москві разом з друзями Лаврова – Схеми 

відео, оновленоЧерез обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник

70% росіян відчувають тривогу через соціально-економічну ситуацію – Forbes

Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян

Усі новини...
Росія
На Донецькому напрямку окупанти отримали гідну відсіч ЗСУ – Генштаб
Росія готує до введення в Україну сирійські підрозділи і не тільки – розвідка
Ще одна казахстанська авіакомпанія призупинила польоти в Росію
Останні новини
05:02
Для війни в Україні Росія набрала тисячу найманців Башара Асада і "Хезболли" – штаб
04:43
Щодня росіяни скидають на Маріуполь 50-100 авіабомб
04:32
Нові санкції Японії проти РФ: у списку – Захарова і "Рособоронекспорт"
03:58
Графік евакуаційних потягів на 18 березня
03:26
Віталій Кім: Нас все більше — росіян все менше, готуємося до посівної
03:16
На Сумщині загарбники вбили двох цивільних, відбирають у людей зброю і телефони – голова ОДА
02:38
Дизпаливо і бензин подешевшають на 5-7 гривень – Мінекономіки
02:16
Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка
02:00
Burger King не може вийти з російського ринку — партнер в Росії відмовився закривати ресторани
01:49
Експрем'єра Болгарії затримали за зловживання допомогою ЄС
Усі новини...