Из-за санкций и выхода иностранных компаний в России стало меньше на 100 тысяч рабочих мест, а к концу года без работы могут остаться около 9 млн россиян.

Источник: Центр противодействия дезинформации в TG

Детали: В частности, McDonald's снабжал работой 62 тысячи россиян;

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PepsiCo – 20 тысяч россиян;

IKEA – 15 тысяч;

Inditex – 9 тысяч;

KPMG - 4500;

PWC - 3700;

H&M - 3500;

Louis Vuitton Moët Hennessy - 3500;

L'Oreal - 2200;

Starbucks - 2000.

По состоянию на 11 марта о выходе из страны, либо о частичной, либо временной остановке сделок сообщили более 330 иностранных компаний.

Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян.