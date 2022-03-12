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В России стало меньше на 100 тысяч рабочих мест

Анастасия КалатурСуббота, 12 марта 2022, 05:40
В России стало меньше на 100 тысяч рабочих мест
ФОТО: GETTY

Из-за санкций и выхода иностранных компаний в России стало меньше на 100 тысяч рабочих мест, а к концу года без работы могут остаться около 9 млн россиян.

Источник: Центр противодействия дезинформации в TG

Детали: В частности, McDonald's снабжал работой 62 тысячи россиян;

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  • PepsiCo – 20 тысяч россиян;
  • IKEA – 15 тысяч;
  • Inditex – 9 тысяч;
  • KPMG - 4500;
  • PWC - 3700;
  • H&M - 3500;
  • Louis Vuitton Moët Hennessy - 3500;
  • L'Oreal - 2200;
  • Starbucks - 2000.

По состоянию на 11 марта о выходе из страны, либо о частичной, либо временной остановке сделок сообщили более 330 иностранных компаний.

Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян.

Темы: Росcияэкономика
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