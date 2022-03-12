Росія готує до введення в Україну сирійські підрозділи і не тільки – розвідка

Начальник Головного розвідувального управління МОУ Кирило Буданов повідомив, що Росія до війни з Україною залучає найманців з різних країн світу, зокрема з Лівії та Сирії.

Джерело: Буданов в інтерв’ю каналу Україна 24

Пряма мова: "Ми маємо інформацію про те, що вони готують сирійські підрозділи до введення сюди (в Україну – ред.). і не тільки сирійські підрозділи – скажімо так: найманців з багатьох країн світу.

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Крім того, саме з Лівії планується завезти сюди людей.

Також сюди завозять людей з інших невизнаних світом територій, таких як ПМР, Абхазія, Осетія.

Конкретно можу сказати, що кілька осіб тут точно були знищені, їхні документи знаходяться у нас. Це документи так званих громадян Осетії, з ПМР був один військовослужбовець. Ну, вони всі загинули".