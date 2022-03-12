Россия готовит к введению в Украину сирийские подразделения и не только – разведка

Начальник Главного разведывательного управления МОУ Кирилл Буданов сообщил, что Россия к войне с Украиной привлекает наемников из разных стран мира, в частности из Ливии и Сирии.

Источник: Буданов в интервью каналу Украина 24

Прямая речь: "У нас есть информация о том, что готовят сирийские подразделения к введению сюда (в Украину – ред.). и не только сирийские подразделения – скажем так: наемников из многих стран мира.

Кроме того, они именно из Ливии планируют завезти сюда людей.

Также сюда завозят людей из других непризнанных мировых территорий, таких как ПМР, Абхазия, Осетия.

Конкретно могу сказать, что несколько человек здесь точно уничтожены, их документы есть у нас. Это документы так называемых граждан Осетии, из ПМР был один военнослужащий. Они все погибли".