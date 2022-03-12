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Лінії електропередач до ЧАЕС намагаються відремонтувати – орган ООН

Олена РощінаСубота, 12 березня 2022, 06:20

Пошкоджені лінії електропередач до Чорнобильської атомної електростанції ремонтуються, повідомляє наглядовий орган ООН.

Джерело: CNN

Деталі: Технічні спеціалісти, які обслуговують Чорнобильську атомну електростанцію, розпочали ремонтувати пошкоджені лінії електропередач у четвер, згідно з даними ядерного наглядача ООН.

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Лінії були повністю перерізані на початку цього тижня, а остання була "знищена в результаті обстрілу окупантів" у середу, говорив міністр енергетики України.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що дизельні генератори забезпечують резервне живлення об’єкта з середи, а додаткові запаси палива доставлені на контрольований Росією об’єкт.

Російські військові утримують персонал законсервованої Чорнобильської АЕС фактично у заручниках.

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Близько 211 технічних співробітників і охоронців ЧАЕС фактично проживають на об’єкті і перебувають у "дедалі складніших умовах", бо запаси продовольства скорочуються, повідомляє МАГАТЕ.

Український регулятор повідомив МАГАТЕ, що втратив зв'язок зі станцією у четвер, хоча він продовжував отримувати оновлення про ситуацію від вищого керівництва за межами підприємства.

Теми: Чорнобильенергетикавійна
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