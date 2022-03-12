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Линии электропередач к ЧАЭС пытаются отремонтировать – орган ООН

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 07:20

Поврежденные линии электропередач к Чернобыльской атомной электростанции ​​ремонтируются, сообщает надзорный орган ООН.

Источник: CNN

Детали: Технические специалисты, обслуживающие Чернобыльскую атомную электростанцию, начали ремонтировать поврежденные линии электропередач в четверг, согласно данным ядерного надзирателя ООН.

Линии были полностью перерезаны в начале этой недели, а последняя была "уничтожена в результате обстрела оккупантов" в среду, говорил министр энергетики Украины.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что дизельные генераторы обеспечивают резервное питание объекта со среды, а дополнительные запасы топлива доставлены на контролируемый Россией объект.

Российские военные удерживают персонал законсервированной Чернобыльской АЭС фактически в заложниках.

Порядка 211 технических сотрудников и охранников ЧАЭС фактически проживают на объекте и находятся в более "сложных условиях", потому что запасы продовольствия сокращаются, сообщает МАГАТЭ.

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Украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что потерял связь со станцией в четверг, хотя он продолжал получать обновления о ситуации от высшего руководства за пределами предприятия.

Темы: Чернобыльэнергетикавойна
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