У селі Квітневе на Київщині через обстріл горить склад заморожених продуктів

У ніч на суботу 12 березня у селі Квітневе Київської області через обстріл виникла пожежа на складах, де зберігають заморожені продукти.

Джерело :ДСНС України

Деталі: 12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Оновлення: О 07:54 пожежу складу ТОВ "РЛЦ" у с. Квітневе Броварського району локалізовано на площі 28 тис. м.кв. Триває гасіння.

Від ДСНС на гасіння пожежі залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки.