У селі Квітневе на Київщині через обстріл горить склад заморожених продуктів
Субота, 12 березня 2022, 07:35
У ніч на суботу 12 березня у селі Квітневе Київської області через обстріл виникла пожежа на складах, де зберігають заморожені продукти.
Джерело :ДСНС України
Деталі: 12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Оновлення: О 07:54 пожежу складу ТОВ "РЛЦ" у с. Квітневе Броварського району локалізовано на площі 28 тис. м.кв. Триває гасіння.
Від ДСНС на гасіння пожежі залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"