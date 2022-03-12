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У селі Квітневе на Київщині через обстріл горить склад заморожених продуктів

Олена РощінаСубота, 12 березня 2022, 06:35
У селі Квітневе на Київщині через обстріл горить склад заморожених продуктів
Фото ДСНС

У ніч на суботу 12 березня у селі Квітневе Київської області через обстріл виникла пожежа на складах, де зберігають заморожені продукти. 

Джерело :ДСНС України

Деталі: 12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції.

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Попередньо жертв та постраждалих немає. 

Оновлення: О 07:54 пожежу складу ТОВ "РЛЦ" у с. Квітневе Броварського району локалізовано на площі 28 тис. м.кв. Триває гасіння.

ВІДЕО ДНЯ

Від ДСНС на гасіння пожежі залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки.

Теми: Київська областьпожежавійна
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