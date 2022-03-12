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В селе Квитневое на Киевщине из-за обстрела горит склад замороженных продуктов

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 06:35
В селе Квитневое на Киевщине из-за обстрела горит склад замороженных продуктов
Фото ГСЧС

В ночь на субботу 12 марта в селе Квитневое Киевской области из-за обстрела возник пожар на складах, где хранятся замороженные продукты.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: 12 марта в 03:50 в с. Квитневе Броварского района в результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции.

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Предварительно жертв и пострадавших нет.

Обновление: В 07:54 пожар склада ООО "РЛЦ" в с. Квитневе Броварского района локализован на площади 28 тыс. кв. Продолжается тушение.

ВИДЕО ДНЯ

От ГСЧС на тушение пожара привлечены 20 человек и 4 единицы техники.

Темы: Киевская областьпожарвойна
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