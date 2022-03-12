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WP: Україна запросила в Заходу ЗРК С-300, триває обговорення

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 07:20
ФОТО: GETTY

Адміністрація президента США Джо Байдена працює з європейськими союзниками, щоб надати Україні досконаліші системи ППО та інше озброєння, Україна запросила зенітно-ракетний комплекс С-300.

Джерело: представник Пентагону Джон Кірбі, високопоставлений європейський чиновник, знайомий із ситуацією, у коментарі WP

Деталі:  Джон Кірбі заявив, що Штати мають намір озброїти Україну "тими засобами, які, як ми знаємо, потрібні українцям і які вони дуже добре використовують". Він відмовився уточнити, які види зброї можуть бути включені до наступної хвилі поставок.

Європейський чиновник повідомив, що Україна запросила ЗРК С-300. За словами чиновника, переговори про можливість надання ЗРК продовжуються, але залишаються питання, чи можна обійтися без них. Чиновник сказав, що "ніхто не хоче не справдити очікувань". ЗРК С-300 має Словаччина, яку наступного тижня з візитом відвідає міністр оборони США Ллойд Остін.

За словами європейського чиновника, майбутній візит Остіна до Словаччини може бути використаний, щоб укласти додаткові угоди щодо використання її залізниць, аби швидше  постачати Україні гуманітарну допомогу та паливо.

Що передувало: 11 березня після рішення Пентагону  відхилити пропозицію Польщі надати Україні винищувачі МіГ-29, американські сенатори закликали  Байдена співпрацювати з Польщею та союзниками по НАТО і прискорити передачу Україні літаків і систем протиповітряної оборони, а також додаткових засобів підтримки.

Теми: зброяСШАвійна
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