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WP: Украина запросила у Запада ЗРК С-300, продолжается обсуждение

Анастасия КалатурСуббота, 12 марта 2022, 06:20
WP: Украина запросила у Запада ЗРК С-300, продолжается обсуждение
ФОТО: GETTY

Администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками, чтобы предоставить Украине более совершенные системы ПВО и другое вооружение – Украина запросила зенитно-ракетный комплекс С-300.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ситуацией, в комментарии WP

Детали: Джон Кирби заявил, что Штаты намерены вооружить Украину "теми средствами, которые, как мы знаем, нужны украинцам и которые они очень хорошо используют". Он отказался уточнить, какие виды оружия могут быть включены в следующую волну поставок.

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Европейский чиновник сообщил, что Украина запросила ЗРК С-300. По словам чиновника, переговоры о возможности предоставления ЗРК продолжаются, но остаются вопросы, можно ли обойтись без них. Чиновник сказал, что "никто не хочет не оправдать ожидания". ЗРК С-300 есть у Словакии, которую на следующей неделе с визитом посетит министр обороны США Ллойд Остин.

По словам европейского чиновника, предстоящий визит Остина в Словакию может быть использован, чтобы заключить дополнительные соглашения по использованию ее железных дорог, чтобы быстрее поставлять Украине гуманитарную помощь и топливо.

Что предшествовало: 11 марта после решения Пентагона отклонить предложение Польши предоставить Украине истребители МиГ-29, американские сенаторы призвали Байдена сотрудничать с Польшей и союзниками по НАТО и ускорить передачу Украине самолетов и систем противовоздушной обороны, а также дополнительных средств поддержки.

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Темы: оружиеСШАвойна
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