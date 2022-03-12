Евакуація з Бучі й Ворзеля 12 березня можлива на власних авто

У суботу 12 березня жителі Київської області можуть евакуюватися на власному транспорті з Бучі та Ворзеля у напрямку Білогородки.

Джерело: Бучанська міська рада

Деталі: 12 березня: евакуація триває. Час відправлення уточнюється.

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Цього дня жителям Бучі й Ворзеля можна на своїх авто доєднуватись по маршрутів слідування:

Микуличі - Немішаєво - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Білогородка

Гостомель - Буча - Михайлівка - Рубежівка - Білогородка.

Міськрада Бучі просить тих, хто має місце в авто, забрати ще когось, хто цього потребує.