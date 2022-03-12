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Евакуація з Бучі й Ворзеля 12 березня можлива на власних авто

Олена РощінаСубота, 12 березня 2022, 08:04

У суботу 12 березня жителі Київської області можуть евакуюватися на власному транспорті з Бучі та Ворзеля у напрямку Білогородки. 

Джерело: Бучанська міська рада 

Деталі: 12 березня: евакуація триває. Час відправлення уточнюється.

Цього дня жителям Бучі й Ворзеля можна на своїх авто доєднуватись по маршрутів слідування:

  • Микуличі - Немішаєво - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Білогородка
  • Гостомель - Буча - Михайлівка - Рубежівка - Білогородка.

Міськрада Бучі просить тих, хто має місце в авто, забрати ще когось, хто цього потребує. 

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Теми: евакуаціяКиївська область
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