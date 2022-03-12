Эвакуация из Бучи и Ворзеля 12 марта возможна на собственных авто
Суббота, 12 марта 2022, 08:04
В субботу 12 марта жители Киевской области могут эвакуироваться на собственном транспорте из Бучи и Ворзеля в направлении Белогородки.
Источник: Бучанский городской совет
Детали: 12 марта: эвакуация продолжается. Время отправки уточняется.
В этот день жителям Бучи и Ворзеля можно на своих авто присоединяться по маршрутам следования:
- Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Белогородка
- Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Белогородка.
Горсовет Бучи просит тех, кто имеет место в авто, забрать еще кого-то, кто в этом нуждается.
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