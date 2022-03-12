Эвакуация из Бучи и Ворзеля 12 марта возможна на собственных авто

В субботу 12 марта жители Киевской области могут эвакуироваться на собственном транспорте из Бучи и Ворзеля в направлении Белогородки.

Источник: Бучанский городской совет

Детали: 12 марта: эвакуация продолжается. Время отправки уточняется.

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В этот день жителям Бучи и Ворзеля можно на своих авто присоединяться по маршрутам следования:

Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Белогородка

Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Белогородка.

Горсовет Бучи просит тех, кто имеет место в авто, забрать еще кого-то, кто в этом нуждается.