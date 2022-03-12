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Байден: Росія заплатить "сувору ціну", якщо використає хімічну зброю в Україні

"Європейська правда"Субота, 12 березня 2022, 07:09
Байден: Росія заплатить сувору ціну, якщо використає хімічну зброю в Україні
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден попередив у п'ятницю, що Росія заплатить "сувору ціну", якщо використає хімічну зброю в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Я не збираюся говорити про розвідку, але Росія заплатить сувору ціну, якщо вона використовує хімікати", – сказав Байден.

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Хоча США досі не надали жодних доказів того, що Росія планує застосувати хімічну зброю в Україні, Білий дім – зокрема, речниця Джен Псакі – попередила, що ця зброя може бути використана у війні.

Вона також відзначила "тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї" Росії, а також її модель "звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія".

Нагадаємо, в Організації Об’єднаних Націй у п’ятницю заявили, що не мають доказів, що Україна має програму біологічної зброї, тоді як Вашингтон і його союзники звинуватили Росію в поширенні недоведених заяв як можливої ​​прелюдії до проведення власних біологічних або хімічних атак.

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Теми: БайденРосіявійна
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