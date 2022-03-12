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Байден: Россия заплатит "строгую цену", если использует химическое оружие в Украине

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 08:09
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден предупредил в пятницу, что Россия заплатит "суровую цену", если использует химическое оружие в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Я не собираюсь говорить о разведке, но Россия заплатит суровую цену, если она использует химикаты", – сказал Байден.

Хотя США до сих пор не предоставили доказательств того, что Россия планирует применить химическое оружие в Украине, Белый дом – в частности, пресс-секретарь Джен Псаки – предупредила, что это оружие может быть использовано в войне.

Она также отметила "длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия" России, а также ее модель "обвинения Запада в тех же нарушениях, которые совершает сама Россия".

Напомним, в Организации Объединенных Наций в пятницу заявили, что не имеют доказательств, что у Украины есть программа биологического оружия, тогда как Вашингтон и его союзники обвинили Россию в распространении недоказанных заявлений как возможной прелюдии к проведению собственных биологических или химических атак.

Темы: БайденРосcиявойна
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