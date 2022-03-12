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В ООН заявили про відсутність доказів наявності "біолабораторій США в Україні"

"Європейська правда"Субота, 12 березня 2022, 08:09

В Організації Об’єднаних Націй у п’ятницю заявили, що не мають доказів, що Україна має програму біологічної зброї, тоді як Вашингтон і його союзники звинуватили Росію в поширенні недоведених заяв як можливої ​​прелюдії до проведення власних біологічних або хімічних атак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Росія скликала засідання Ради Безпеки ООН із 15 членів, щоб заявити через свого посланника Василія Небензі, не надавши доказів, що Україна керувала лабораторіями біологічної зброї за підтримки Міністерства оборони США.

Країни-члени назвали цю заяву "брехнею" та "повною нісенітницею" і використали цю сесію, щоб звинуватити Росію у навмисних цілях і вбивствах сотень мирних жителів України.

Ідзумі Накаміцу, Верховний представник ООН з питань роззброєння, сказав Раді, що ООН "не знає" про будь-яку програму біологічної зброї в Україні, яка приєдналася до міжнародної заборони такої зброї, як і Росія та Сполучені Штати разом із 180 іншими країни.

Згідно з угодою 2005 року, Пентагон допоміг кільком українським лабораторіям охорони здоров’я покращити безпеку небезпечних патогенів і технологій, які використовуються для досліджень. Ці зусилля підтримали інші країни та Всесвітня організація охорони здоров’я.

ВООЗ повідомила Reuters у четвер, що рекомендувала Україні знищити патогенні мікроорганізми високої небезпеки, що містяться в її лабораторіях охорони здоров’я, щоб запобігти "будь-яким потенційним витокам", які можуть поширювати захворювання серед населення.

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Представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон "глибоко стурбований" тим, що Росія скликала цю сесію, щоб закласти основу для власного використання біологічної або хімічної зброї в Україні.

Хоча під час зустрічі вона не надала жодних доказів неминучої загрози з боку Росії, посол сказала: "Росія має досвід неправдивих звинувачень інших країн у порушеннях, які здійснює сама Москва".

Нагадаємо, військові та дипломати країни-агресора поширюють неправдиву інформацію про нібито виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.

Зокрема, РФ звинувачує Україну у виведенні нових штамів хвороб.

У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав представників Всесвітньої організації охорони здоров’я спростувати фейки, що поширює Росія.

Теми: ООНвійнаУкраїнаРосія
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