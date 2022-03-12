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В ООН заявили об отсутствии доказательств наличия "биолабораторий США в Украине"

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 07:09

В Организации Объединенных Наций в пятницу заявили, что не имеют доказательств, что у Украины есть программа биологического оружия, тогда как Вашингтон и его союзники обвинили Россию в распространении недоказанных заявлений как возможной прелюдии к проведению собственных биологических или химических атак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН из 15 членов, чтобы заявить через своего посланника Василия Небензи, не дав доказательств, что Украина руководила лабораториями биологического оружия при поддержке Министерства обороны США.

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Страны-члены назвали это заявление "ложью" и "полной чепухой" и использовали эту сессию, чтобы обвинить Россию в умышленных целях и убийствах сотен мирных жителей Украины.

Идзуми Накамицу, Верховный представитель ООН по разоружению, сказал Раде, что ООН "не знает" о какой-либо программе биологического оружия в Украине, которая присоединилась к международному запрету такого оружия, как и Россия и Соединенные Штаты вместе со 180 другими странами.

Согласно соглашению 2005 года, Пентагон помог нескольким украинским лабораториям здравоохранения улучшить безопасность опасных патогенов и технологий, используемых для исследований. Эти усилия были поддержаны другими странами и Всемирной организацией здравоохранения.

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ВОЗ сообщила Reuters в четверг, что рекомендовала Украине уничтожить патогенные микроорганизмы высокой опасности, содержащиеся в ее лабораториях здравоохранения, чтобы предотвратить "любые потенциальные утечки", которые могут распространять заболевания среди населения.

Представитель США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" тем, что Россия созвала эту сессию, чтобы заложить основу для собственного использования биологического или химического оружия в Украине.

Хотя во время встречи она не предоставила никаких доказательств неизбежной угрозы со стороны России, посол сказала: "У России есть опыт ложных обвинений других стран в нарушениях, которые совершает сама Москва".

Напомним, военные и дипломаты страны-агрессора распространяют ложную информацию о якобы производстве биологического оружия в украинских лабораториях.

В частности, РФ обвиняет Украину в выводе новых штаммов болезней.

В этой связи министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал представителей Всемирной организации здравоохранения опровергнуть распространяемые Россией фейки.

Темы: ООНвойнаУкраинаРосcия
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