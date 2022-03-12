ЗСУ збили крилату ракету над Дніпром
Субота, 12 березня 2022, 08:05
Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром.
Джерело: повітряне командування "Схід", мер Дніпра Борис Філатов у Telegram
Деталі: Командування пояснює, що війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря.
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Вони запевнили, що воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо.
Мер Філатов підтвердив інформацію, але просить не викладати фото та відео.
Пряма мова Філатова: Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють.
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Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв та руйнувань немає".