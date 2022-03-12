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ЗСУ збили крилату ракету над Дніпром

Роман ПетренкоСубота, 12 березня 2022, 08:05
ЗСУ збили крилату ракету над Дніпром
крилата ракета, ілюстративне фото

Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром.

Джерело: повітряне командування "Схід", мер Дніпра Борис Філатов у Telegram

Деталі: Командування пояснює, що війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря.

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Вони запевнили, що воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо.

Мер Філатов підтвердив інформацію, але просить не викладати фото та відео.

Пряма мова Філатова: Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють.

ВІДЕО ДНЯ

Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв та руйнувань немає".

Теми: ДніпровійнаРосія
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