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ВСУ сбили крылатую ракету над Днепром

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 09:05
крылатая ракета, иллюстративное фото

Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром.

Источник: воздушное командование "Схід", мэр Днепра Борис Филатов Telegram

Детали: Командование объясняет, что войска РФ получают значительные потери в наземных операциях, и коварно наносят удар по удару с воздуха.

Они заверили, что воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом.

Мэр Филатов подтвердил информацию, но просит не выкладывать фото и видео.

Прямая речь Филатова: Работало ПВО. Видео, фото не выкладываем. Все службы работают.

Ждем официальную информацию. Предварительно жертв и разрушений нет".

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Темы: ДнепрвойнаРосcия
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