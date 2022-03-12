ВСУ сбили крылатую ракету над Днепром
Суббота, 12 марта 2022, 09:05
Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром.
Источник: воздушное командование "Схід", мэр Днепра Борис Филатов Telegram
Детали: Командование объясняет, что войска РФ получают значительные потери в наземных операциях, и коварно наносят удар по удару с воздуха.
Они заверили, что воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом.
Мэр Филатов подтвердил информацию, но просит не выкладывать фото и видео.
Прямая речь Филатова: Работало ПВО. Видео, фото не выкладываем. Все службы работают.
Ждем официальную информацию. Предварительно жертв и разрушений нет".
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