Ворог обстріляв Київ: горіла адмінбудівля на Подолі, там збили безпілотник

Вранці 12 березня у столиці у результаті ворожих обстрілів виникло дві пожежі – у центрі міста та на околиці.

Джерело: ДСНС у Києві у Facebook, Держприкордонслужба та журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram

Дослівно ДСНС: "Внаслідок ворожого обстрілу загорілась покрівля адміністративної будівлі і сталось загоряння в гаражах".

Деталі: Зокрема о 6:17 внаслідок попадання невідомого об’єкта загорілася покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі по вул. Хорива, 25, що у Подільському районі столиці.

Пожежа на Хорива Фото ДСНС

Пожежу на 50 кв. м локалізували і о 8:34 – ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Держприкордонслужба повідомила, що у Києві на Подолі збили безпілотник.

Фото ДПСУ

Журналіст Андрій Цаплієнко додав, що у БПЛА "Куб" була вибухівка.

Пожежа на Хорива Фото ДСНС

Також о 6:46 внаслідок попадання невідомого об’єкта загорілися 2 гаража на вул. Синьоозерній, 1 у Подільському районі столиці. Вогонь розповсюдився на 2-поверхову офісну будівлю.

Пожежа на Синьоозерній, 1 Фото ДСНС

О 7:45 пожежу на площі 100 кв. м локалізували, а о 8:07 – ліквідували.

Пожежа на Синьоозерній, 1 Фото ДСНС

Жертв та постраждалих немає.

За даними УП, на околиці столиці, де розташовані гаражі, наразі тривають бої з ворогом.