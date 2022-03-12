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Ворог обстріляв Київ: горіла адмінбудівля на Подолі, там збили безпілотник

Ірина БалачукСубота, 12 березня 2022, 09:09
Пожежа на Хорива. Фото ДСНС

Вранці 12 березня у столиці у результаті ворожих обстрілів виникло дві пожежі – у центрі міста та на околиці.

Джерело: ДСНС у Києві у FacebookДержприкордонслужба та журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram

Дослівно ДСНС: "Внаслідок ворожого обстрілу загорілась покрівля адміністративної будівлі і сталось загоряння в гаражах".

Деталі: Зокрема о 6:17 внаслідок попадання невідомого об’єкта загорілася покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі по вул. Хорива, 25, що у Подільському районі столиці. 

 
Пожежа на Хорива
Фото ДСНС 

Пожежу на 50 кв. м локалізували і о 8:34 – ліквідували. Жертв та постраждалих немає. 

Держприкордонслужба повідомила, що у Києві на Подолі збили безпілотник. 

 
Фото ДПСУ

Журналіст Андрій Цаплієнко додав, що у БПЛА "Куб" була вибухівка.

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Пожежа на Хорива
Фото ДСНС 

Також о 6:46 внаслідок попадання невідомого об’єкта загорілися 2 гаража на вул. Синьоозерній, 1 у Подільському районі столиці. Вогонь розповсюдився на 2-поверхову офісну будівлю. 

 
Пожежа на Синьоозерній, 1 
Фото ДСНС 

О 7:45 пожежу на площі 100 кв. м локалізували, а о 8:07 – ліквідували.

 
Пожежа на Синьоозерній, 1 
Фото ДСНС 

Жертв та постраждалих немає.

За даними УП, на околиці столиці, де розташовані гаражі, наразі тривають бої з ворогом.

Теми: Київвійна
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