Враг обстрелял Киев: горелое админздание на Подоле, там сбили беспилотник
Утром 12 марта в столице в результате вражеских обстрелов произошло два пожара – в центре города и на окраине.
Источник: ГСЧС в Киеве в Facebook, Госпогранслужба и журналист Андрей Цаплиенко в Telegram
Дословно ГСЧС: "В результате вражеских обстрелов загорелась кровля административного здания и произошло возгорание в гаражах".
Детали: В частности, в 6:17 в результате попадания неизвестного объекта загорелась кровля 4-этажного административного здания по ул. Хорива, 25 в Подольском районе столицы.
Пожар на площади 50 кв. м локализовали и в 8:34 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
Госпогранслужба сообщила, что в Киеве на Подоле сбили беспилотник.
Журналист Андрей Цаплиенко добавил, что у БПЛА "Куб" была взрывчатка.
Также в 6:46 в результате попадания неизвестного объекта загорелись 2 гаража на ул. Синеозерная, 1 в Подольском районе столицы. Огонь распространился на 2-этажное офисное здание.
В 7:45 пожар на площади 100 кв. м локализовали, а в 8:07 – ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет.
По данным УП, на окраине столицы, где расположены гаражи, продолжаются бои с врагом.