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Враг обстрелял Киев: горелое админздание на Подоле, там сбили беспилотник

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 08:09
Враг обстрелял Киев: горелое админздание на Подоле, там сбили беспилотник
Пожар на Хорива. Фото ГСЧС

Утром 12 марта в столице в результате вражеских обстрелов произошло два пожара – в центре города и на окраине.

Источник: ГСЧС в Киеве в Facebook, Госпогранслужба и журналист Андрей Цаплиенко в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате вражеских обстрелов загорелась кровля административного здания и произошло возгорание в гаражах".

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Детали: В частности, в 6:17 в результате попадания неизвестного объекта загорелась кровля 4-этажного административного здания по ул. Хорива, 25 в Подольском районе столицы. 

 
Пожар на Хорива
Фото ГСЧС

Пожар на площади 50 кв. м локализовали и в 8:34 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Госпогранслужба сообщила, что в Киеве на Подоле сбили беспилотник. 

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Фото ГПСУ

Журналист Андрей Цаплиенко добавил, что у БПЛА "Куб" была взрывчатка.

 
Пожар на Хорива 
Фото ГСЧС

Также в 6:46 в результате попадания неизвестного объекта загорелись 2 гаража на ул. Синеозерная, 1 в Подольском районе столицы. Огонь распространился на 2-этажное офисное здание. 

 
Пожар на Синеозерной, 1 
Фото ГСЧС

В 7:45 пожар на площади 100 кв. м локализовали, а в 8:07 – ликвидировали.

 
Пожар на Синеозерной, 1 
Фото ГСЧС

Жертв и пострадавших нет.

По данным УП, на окраине столицы, где расположены гаражи, продолжаются бои с врагом.

Темы: Киеввойна
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