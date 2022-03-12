Україна оголосила про 15 нових гуманітарних коридорів на 12 березня
Віцепрем’єр та глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила про відкриття нових гуманітарних коридорів на 12 березня.
Джерело: відеозвернення Верещук
Деталі: Коридори відкриті як для евакуації, так і для доставки гуманітарного вантажу
Запоріжжя – Василівка – Мелітополь – Бердянськ – Мангуш – Маріуполь (з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту виходить колона з гуманітарним грузом та автобусами для евакуації людей на зворотному шляху).
Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя (евакуація)
Запоріжжя – Пологи – Токмак (гуманітарний груз + евакуація на зворотному)
Гостомель – Буча – Михайлівка Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ
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Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ
Микуличі – Немішаєво – Березове – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білогородка – Київ
Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир
Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир
Бородянка – Пісковка – Малин – Радомишль – Житомир
Тростянець – Суми – Голубіївка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Лебедин – Штепівка – Недригайлівка – Коровинці – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Конотоп – Шевченково – Хмелів – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Велика Писарівка – Охтирка – Ухра – Котельва – Полтава
Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Новина доповнюється…