Україна оголосила про 15 нових гуманітарних коридорів на 12 березня

Віцепрем’єр та глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила про відкриття нових гуманітарних коридорів на 12 березня.

Джерело: відеозвернення Верещук

Деталі: Коридори відкриті як для евакуації, так і для доставки гуманітарного вантажу

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Запоріжжя – Василівка – Мелітополь – Бердянськ – Мангуш – Маріуполь (з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту виходить колона з гуманітарним грузом та автобусами для евакуації людей на зворотному шляху).

Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя (евакуація)

Запоріжжя – Пологи – Токмак (гуманітарний груз + евакуація на зворотному)

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