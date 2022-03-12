Украина объявила о 15 новых гуманитарных коридоров на 12 марта

Вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук сообщила об открытии новых гуманитарных коридоров на 12 марта.

Источник: видео-обращение Верещук

Детали: Коридоры открыты как для эвакуации, так и для доставки гуманитарного груза

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Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь (с обязательным разминированием по всему маршруту выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути).

Роды – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье (эвакуация)

Запорожье – Пологи – Токмак (гуманитарный груз + эвакуация на обратном)

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