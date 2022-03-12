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Украина объявила о 15 новых гуманитарных коридоров на 12 марта

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 09:21

Вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук сообщила об открытии новых гуманитарных коридоров на 12 марта.

Источник: видео-обращение Верещук

Детали: Коридоры открыты как для эвакуации, так и для доставки гуманитарного груза

Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь (с обязательным разминированием по всему маршруту выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути).

Роды – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье (эвакуация)

Запорожье – Пологи – Токмак (гуманитарный груз + эвакуация на обратном)

Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев

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Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев

Микуличи – Немешаево – Березово – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев

Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир

Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир

Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир

Тростянец – Сумы – Голубиевка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Лебедин – Штеповка – Недригайловка – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Великая Писаревка – Ахтырка – Ухра – Котельва – Полтава

Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Темы: Верещукгуманитаркаэвакуациявойна
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