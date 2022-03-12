Украина объявила о 15 новых гуманитарных коридоров на 12 марта
Вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук сообщила об открытии новых гуманитарных коридоров на 12 марта.
Источник: видео-обращение Верещук
Детали: Коридоры открыты как для эвакуации, так и для доставки гуманитарного груза
Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь (с обязательным разминированием по всему маршруту выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути).
Роды – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье (эвакуация)
Запорожье – Пологи – Токмак (гуманитарный груз + эвакуация на обратном)
Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев
Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев
Микуличи – Немешаево – Березово – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев
Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир
Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир
Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир
Тростянец – Сумы – Голубиевка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Лебедин – Штеповка – Недригайловка – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Великая Писаревка – Ахтырка – Ухра – Котельва – Полтава
Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава