У Василькові ворог знищив аеродром, горить склад з боєприпасами – детонують снаряди

У результаті потужного російського авіаудару по Василькову, що у Київській області, ворог знищив військовий аеродром, також сталася пожежа на складі з боєприпасами – там наразі детонують снаряди.

Джерело: поліція Київської області у Facebook, мер Василькова Наталія Баласинович у відеозверненні

Дослівно поліція: "Потужний авіаудар по Василькову. 12 березня близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа".

Деталі: Повідомляється, що на місці працюють рятувальники.

Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

Як пізніше повідомила мер Василькова Наталія Баласинович, по місту Василькову вранці 12 березня поцілило 8 російських ракет.

Пряма мова Баласинович: "Сьогодні близько о 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків. 8 ракет влучили. Обстріляли аеропорт. Аеропорт повністю знищено. Знищено злітну смугу . Здетонував склад з боєприпасами. І вони досі детонують, бо одна з ракет влучила у склад. Також знищено склад з паливно-мастильними матеріалами. Внаслідок цього повністю ліквідовано здатності нашого аеропорту".

Деталі: Мер закликала мешканців зберігати спокій і залишатись вдома.

Вона також підкреслила, що ситуацію контролюють збройні сили України.

Що було раніше: Вранці 12 березня у Василькові, що розташований між Києвом та Білою Церквою, після авіаудару загорілася нафтобаза.