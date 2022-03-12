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В Василькове враг уничтожил аэродром, горит склад с боеприпасами – детонируют снаряды

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 09:34
Скриншот из видео

В результате мощного российского авиаудара по Василькову, что в Киевской области, враг уничтожил военный аэродром, также произошел пожар на складе с боеприпасами – там детонируют снаряды.

Источник: полиция Киевской области в Facebook, мэр Василькова Наталья Баласинович в видеообращении

Дословно полиция: "Мощный авиаудар по Василькову. 12 марта около 7 утра враг сбросил не менее 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар".

Детали: Сообщается, что на месте работают спасатели. 

Полиция устанавливает, есть ли повреждения в близлежащих домах. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Как позже сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович, по городу Василькову утром 12 марта попало 8 российских ракет.

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Прямая речь Баласинович: "Сегодня около 7 утра вражеские силы обстреляли город Васильков. 8 ракет попали. Обстреляли аэропорт. Аэропорт полностью уничтожен. Уничтожена взлетная полоса. Сдетонировал склад с боеприпасами. И они до сих пор детонируют, потому что одна из ракет попала в склад. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами. В результате этого полностью ликвидированы возможности нашего аэропорта".

Детали: Мэр призвала жителей сохранять спокойствие и оставаться дома.

Она также подчеркнула, что ситуацию контролируют вооруженные силы Украины.

Что было раньше: Утром 12 марта в Василькове, расположенном между Киевом и Белой Церковью, после авиаудара загорелась нефтебаза.

Темы: Киевская областьвойна
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