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Прем’єр Ізраїлю радив Зеленському виконати вимоги Путіна для закінчення війни – Axios

"Європейська правда"Субота, 12 березня 2022, 09:36

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет радив українському президенту прийняти пропозиції Росії для закінчення війни.

Про це повідомив американський портал Axios з посиланням на представника української влади, передає "Європейська правда".

Портал не наводить змісту російської пропозиції, однак публічно Кремль вимагав "демілітаризації", нейтралітету України, а також визнання анексії Криму та так званих "республік" Донбасу.

Високопоставлений український чиновник заявив, що Беннет ініціював дзвінок у вівторок і рекомендував Зеленському прийняти пропозицію.

"Беннет, по суті, каже нам здатися, і ми не маємо наміру це робити", - сказав високопоставлений український чиновник.

Високопоставлений чиновник в Офісі прем’єр-міністра Ізраїлю заявив, що подробиці дзвінка, описані українським чиновником, не відповідають дійсності.

"Ми сумніваємося, що чиновник є високопоставленою особою, яка зараз перебуває в Україні і яка була присутня при дзвінку, тому що це була приватна лінія. Наші контакти відбуваються безпосередньо з президентом Зеленським та його близькими радниками", – сказав чиновник в Офісі прем’єр-міністра.

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Ізраїльський чиновник сказав, що Беннет не рекомендував Зеленському прийняти пропозицію Путіна, оскільки Ізраїль такої пропозиції не отримував. "Прем'єр-міністр не має наміру давати Зеленському жодних рекомендацій чи порад на будь-якому етапі", - сказав чиновник.

Ізраїльський чиновник наголосив, що розмова Зеленського та Беннета була хорошою та довгою та включала обговорення можливості проведення посередницької зустрічі в Єрусалимі.

Теми: ЗеленськийІзраїльПутін
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