Премьер Израиля советовал Зеленскому выполнить требования Путина для окончания войны – Axios

Премьер Израиля Нафтали Беннет советовал украинскому президенту принять предложения России по окончании войны.

Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на представителя украинских властей, передает "Европейская правда".

Портал не приводит содержания российского предложения, однако публично Кремль требовал "демилитаризации", нейтралитета Украины, а также признания аннексии Крыма и так называемых "республик" Донбасса.

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Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Беннет инициировал звонок во вторник и рекомендовал Зеленскому принять предложение.

"Беннет, по сути, говорит нам сдаться, и мы не намерены это делать", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Высокопоставленный чиновник в Офисе премьер-министра Израиля заявил, что подробности звонка, описанные украинским чиновником, не соответствуют действительности.

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"Мы сомневаемся, что чиновник является высокопоставленным лицом, которое сейчас находится в Украине и которое присутствовало при звонке, потому что это была частная линия. Наши контакты проходят непосредственно с президентом Зеленским и его близкими советниками", – сказал чиновник в Офисе премьер-министра.

Израильский чиновник сказал, что Беннет не рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина, поскольку Израиль такого предложения не получал. "Премьер-министр не намерен давать Зеленскому никаких рекомендаций или советов на любом этапе", – сказал чиновник.

Израильский чиновник подчеркнул, что разговор Зеленского и Беннета был хорошим и долгим и включал обсуждение возможности проведения посреднической встречи в Иерусалиме.