Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Израиля советовал Зеленскому выполнить требования Путина для окончания войны – Axios

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 08:36

Премьер Израиля Нафтали Беннет советовал украинскому президенту принять предложения России по окончании войны.

Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на представителя украинских властей, передает "Европейская правда".

Портал не приводит содержания российского предложения, однако публично Кремль требовал "демилитаризации", нейтралитета Украины, а также признания аннексии Крыма и так называемых "республик" Донбасса.

Реклама:

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Беннет инициировал звонок во вторник и рекомендовал Зеленскому принять предложение.

"Беннет, по сути, говорит нам сдаться, и мы не намерены это делать", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Высокопоставленный чиновник в Офисе премьер-министра Израиля заявил, что подробности звонка, описанные украинским чиновником, не соответствуют действительности.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы сомневаемся, что чиновник является высокопоставленным лицом, которое сейчас находится в Украине и которое присутствовало при звонке, потому что это была частная линия. Наши контакты проходят непосредственно с президентом Зеленским и его близкими советниками", – сказал чиновник в Офисе премьер-министра.

Израильский чиновник сказал, что Беннет не рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина, поскольку Израиль такого предложения не получал. "Премьер-министр не намерен давать Зеленскому никаких рекомендаций или советов на любом этапе", – сказал чиновник.

Израильский чиновник подчеркнул, что разговор Зеленского и Беннета был хорошим и долгим и включал обсуждение возможности проведения посреднической встречи в Иерусалиме.

Темы: ЗеленскийИзраильПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: