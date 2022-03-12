Міноборони озвучило втрати ворога на 17 день війни
Субота, 12 березня 2022, 09:16
За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 362 танки та понад 1200 бойових броньованих машин.
Джерело: дані Міноборони та Повітряних сил
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали
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особового складу: понад 12 000 осіб,
танків ‒ 362 од,
бойових броньованих машин ‒ 1205 од,
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артилерійських систем – 135 од,
РСЗВ - 62 од,
засоби ППО - 33 од,
літаків– 58 од, гелікоптерів– 83 од, (за даними Повітряних сил, вражено 67 ворожих літаків та 87 вертольотів -ред.)
автомобільної техніки / vehicles - 585 од,
3 кораблі /катери,
60 цистерн з ПММ,
7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.