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Міноборони озвучило втрати ворога на 17 день війни

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 10:16

За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 362 танки та понад 1200 бойових броньованих машин.

Джерело: дані Міноборони та Повітряних сил

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали

особового складу: понад 12 000 осіб,

танків ‒ 362 од,

бойових броньованих машин ‒ 1205 од,

артилерійських систем – 135 од,

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РСЗВ - 62 од,

засоби ППО - 33 од,

літаків– 58 од, гелікоптерів– 83 од, (за даними Повітряних сил, вражено 67 ворожих літаків та 87 вертольотів -ред.)

автомобільної техніки / vehicles - 585 од,

3 кораблі /катери,

60 цистерн з ПММ,

7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війнаМіноборони
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