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Минобороны озвучило потери врага на 17 день войны

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 09:16
Минобороны озвучило потери врага на 17 день войны

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 362 танка и более 1200 боевых бронированных машин.

Источник: данные Минобороны и Воздушных сил

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

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личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 362 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1205 ед,

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артиллерийских систем – 135 ед,

РСЗО - 62 ед,

средства ПВО - 33 ед,

самолетов – 58 ед, вертолетов – 83 ед, (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов -ред.)

автомобильной техники / vehicles - 585 ед,

3 корабля /катера,

60 цистерн с ГСМ,

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаМинобороны
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