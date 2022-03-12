Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вбили 79 українських дітей від початку війни

Роман ПетренкоСубота, 12 березня 2022, 09:38
Окупанти вбили 79 українських дітей від початку війни
Дарія Корецька, Київ

За 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено, повідомляє Офіс генпрокурора.

Джерело: ОГП

Деталі: Відомо, що найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії. 

Реклама:

Наразі зруйновано понад 280 навчальних закладів - 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів,  у Сумській - 28, в Києві - 17 та понад 10 закладів дитячих лікувальних установ.

В середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів.

Теми: Офіс генпрокурорадітивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки
"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії
ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію
Останні новини
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
Усі новини...
Реклама: