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Окупанти вбили 79 українських дітей від початку війни

Роман ПетренкоСубота, 12 березня 2022, 10:38
Дарія Корецька, Київ

За 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено, повідомляє Офіс генпрокурора.

Джерело: ОГП

Деталі: Відомо, що найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії. 

Наразі зруйновано понад 280 навчальних закладів - 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів,  у Сумській - 28, в Києві - 17 та понад 10 закладів дитячих лікувальних установ.

В середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів.

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Теми: Офіс генпрокурорадітивійнаРосія
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