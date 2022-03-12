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Оккупанты убили 79 украинских детей с начала войны

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 09:38
Оккупанты убили 79 украинских детей с начала войны
Дарья Корецкая, Киев

За 16 дней войны в Украине уже погибли 79 детей и почти 100 ранены, сообщает Офис генпрокурора.

Источник: ОГП

Детали: Известно, что больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности досмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.

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В настоящее время разрушены более 280 учебных заведений - 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений.

В среднем за время войны оккупантами ежедневно разрушается 17 учебных заведений. Следовательно, 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений.

Темы: Офис генпрокурорадетивойнаРосcия
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