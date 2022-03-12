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Частина Луганщини через обстріли залишилась без світла, тепла і води

Ірина БалачукСубота, 12 березня 2022, 10:57
М. Сєвєродонецьк вранці 12 березня. Фото з Facebook Гайдая

У результаті ворожих обстрілів низка населених пунктів у Луганської області залишились без світла, газу, опалення і води.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Facebook

Пряма мова Гайдая: "Внаслідок бойових дій пошкоджено газопроводи різних діаметрів та різного тиску або закрито засувки на виході з ГРС. Без газопостачання 23 населених пунктів повністю та 7 частково, загалом близько 35000 абонентів.

Станом на 8:00 12 березня знеструмлено 34 населених пунктів, з них 22 повністю, 12 частково. 84 873 споживачі перебувають без електроенергії, відключено 523 трансформаторних підстанції".

Деталі: Крім того, у м. Сєвєродонецьк відключено теплопостачання 180 багатоквартирних будинків через пошкодження котельної КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго".

Також надходять повідомлення щодо поривів внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків, послугу з централізованого теплопостачання яким надає АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ".

У м. Лисичанськ у зв’язку з відсутністю електро- та водопостачання призупинено роботу 11 котелень КП "Лисичанськтепломережа"

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Крім того, частково обмежено подачу води на м. Попасна та м. Золоте.

Також відсутнє водопостачання у с. Нижнє, Нижнє-1, Новотошківка (2 180 абонентів) у зв’язку з бойовими діями та знеструмленням Світличанського департаменту КП "ПРВ".

Частково відсутнє водопостачання у місті Лисичанськ (район Склозаводу, Переїзна, мікрорайони заводу ГТВ, район шахти Матроська) – у результаті обстрілів була пошкоджена та знеструмлена ЛЕП, водопровідна насосна станція (1 и 2 підйом) "Лісова дача".  

Теми: Луганська областьвійнаопаленнявода
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