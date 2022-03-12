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Часть Луганской области из-за обстрелов осталась без света, тепла и воды

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 10:57
Г. Северодонецк утром 12 марта. Фото с Facebook Гайдая

В результате вражеских обстрелов ряд населённых пунктов в Луганской области остались без света, газа, отопления и воды.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "В результате боевых действий повреждены газопроводы разных диаметров и разного давления или закрыты задвижки на выходе из ГРС. Без газоснабжения 23 населенных пункта полностью и 7 частично, в общей сложности около 35 000 абонентов.

По состоянию на 8:00 12 марта обесточены 34 населенных пункта, из них 22 полностью, 12 частично. 84 873 потребителя находятся без электроэнергии, отключены 523 трансформаторные подстанции".

Детали: Кроме того, в г. Северодонецк отключено теплоснабжение 180 многоквартирных домов из-за повреждения котельной КП "Северодонецктеплокоммунэнерго".

Также поступают сообщения о порывах внутридомовых сетей многоквартирных домов, услугу централизованного теплоснабжения которым предоставляет АО "Северодонецка ТЭЦ".

В г. Лисичанск в связи с отсутствием электро- и водоснабжения приостановлена ​​работа 11 котельных КП "Лисичансктеплосеть"

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Кроме того, частично ограничена подача воды на г. Попасная и г. Золотое.

Также отсутствует водоснабжение в с. Нижнее, Нижнее-1, Новотошкивка (2 180 абонентов) в связи с боевыми действиями и обесточиванием Светлицкого департамента КП "ПРВ".

Частично отсутствует водоснабжение в городе Лисичанск (район Стеклозавода, Переездная, микрорайоны завода РТИ, район шахты Матросская) – в результате обстрелов была повреждена и обесточена ЛЭП, водопроводная насосная станция (1 и 2 подъем) "Лесная дача".

Темы: Луганская областьвойнаотоплениевода
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