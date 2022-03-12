Окупована Запорізька АЄС забезпечена електрикою – МАГАТЕ

Запорізька АЕС, яка наразі захоплена російськими окупантами, забезпечена електрикою, попри те, що дві з чотирьох високовольтних зовнішніх мереж електропередачі – пошкоджені.

Джерело: сайт Міжнародного агентства з атомної енергії з посиланням на директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі

Дослівно МАГАТЕ: "Ситуація з електропостачанням Запорізької АЕС, як і раніше, відповідає тим фактам, про які повідомлялося в останніх оновленнях. На майданчику є чотири високовольтні (750 кВ) зовнішні лінії електропередачі та одна додаткова лінія у резерві. Дві з чотирьох ліній було пошкоджено. Оператор поінформував МАГАТЕ, що потреби АЕС у зовнішньому електропостачанні можуть бути задоволені за наявності однієї лінії електропередачі. Крім того, у справному стані знаходяться дизель-генератори, які готові забезпечувати резервне живлення".

Деталі: Також повідомляється, що на АЕС тривають роботи з виявлення та знешкодження боєприпасів, що не розірвалися.

За даними МАГАТЕ, персонал, який здійснює експлуатацію станції, змінюється відповідно до звичайного графіка і не стикається з втручанням у свою повсякденну роботу. Однак присутність іноземних збройних сил у цьому районі позначається на моральному стані працівників та створює тиск.

Повідомляється, що регулюючий орган України підтримує контакт зі станцією, проте МАГАТЕ має труднощі у встановленні зв'язку з керівництвом Запорізької АЕС.

Для довідки: За даними МАГАТЕ, з 15 енергоблоків, що є в Україні, в робочому режимі залишаються 8: з них 2 – на Запорізькій АЕС, 3 – на Рівненській АЕС, 1 – на Хмельницькій АЕС та 2 – на Південно-Українській АЕС. Рівні радіації на цих чотирьох майданчиках залишаються у межах норми.

Наголошується, що є часткові збої у дистанційній передачі даних від систем контролю на АЕС. Станом на 11 березня було відновлено зв'язок із Запорізькою АЕС. Передача даних із Чорнобильської АЕС все ще не працює. Також періодично виникають проблеми з їхньою передачею з Південно-Української АЕС.