Оккупированная Запорожская АЄС обеспечена электричеством – МАГАТЭ

Запорожская АЭС, которая захвачена российскими оккупантами, обеспечена электричеством, несмотря на то, что две из четырех высоковольтных внешних сетей электропередачи – повреждены.

Источник: сайт Международного агентства по атомной энергии со ссылкой на директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси

Дословно МАГАТЭ: "Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭС по-прежнему соответствует тем фактам, о которых сообщалось в последних обновлениях. На площадке имеются четыре высоковольтные (750 кВ) внешние линии электропередачи и одна дополнительная линия в резерве. Две из четырех линий были повреждены. Оператор проинформировал МАГАТЭ, что потребности АЭС во внешнем электроснабжении могут быть удовлетворены при наличии одной линии электропередачи. Помимо этого, в исправном состоянии находятся дизель-генераторы, которые готовы обеспечивать резервное питание".

Детали: Также сообщается, что на АЭС продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

По данным МАГАТЭ, персонал, осуществляющий эксплуатацию станции, сменяется в соответствии с обычным графиком и не сталкивается с вмешательством в свою повседневную работу. Однако присутствие иностранных вооруженных сил в этом районе сказывается на моральном духе работников и создает давление.

Сообщается, что регулирующий орган Украины поддерживает контакт со станцией, однако МАГАТЭ испытывает трудности в установлении связи с руководством Запорожской АЭС.

Для справки: По данным МАГАТЭ, из 15 имеющихся в Украине энергоблоков в рабочем режиме остаются 8: из них 2 – на Запорожской АЭС, 3 – на Ровенской АЭС, 1 – на Хмельницкой АЭС и 2 – на Южно-Украинской АЭС. Уровни радиации на этих четырех площадках остаются в пределах нормы.

Отмечается, что есть частичные сбои в дистанционной передаче данных от систем контроля на АЭС. По состоянию на 11 марта была возобновлена связь с Запорожской АЭС. Передача данных с Чернобыльской АЭС все еще не работает. Также периодически возникают проблемы с их передачей с Южно-Украинской АЭС.