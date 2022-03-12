Прикордонники захопили Z-трофейний БРДМ і взяли в полон окупанта
Субота, 12 березня 2022, 13:29
На Луганщині зведений загін прикордонників та бійців ЗСУ вигнав загарбників з околиці одного з український міст.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, противник також має втрати в живій силі.
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В результаті бою українські бійці захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного окупанта.
Дослівно: "Прикордонники, разом з військовослужбовцями ЗСУ, НГУ та іншими захисниками України продовжують боронити нашу землю, наочно демонструючи ворогу давню істину: хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже".