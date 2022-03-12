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Прикордонники захопили Z-трофейний БРДМ і взяли в полон окупанта

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 14:29
настрій українських захисників, які дали тягла загарбнику. Фото ДПСУ

На Луганщині зведений загін прикордонників та бійців ЗСУ вигнав загарбників з околиці одного з український міст.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, противник також має втрати в живій силі.

В результаті бою українські бійці захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного окупанта.

 
фото дпсу

Дослівно: "Прикордонники, разом з військовослужбовцями ЗСУ, НГУ та іншими захисниками України продовжують боронити нашу землю, наочно демонструючи ворогу давню істину: хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже".

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Теми: Луганська областьвійнаПрикордонна служба
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