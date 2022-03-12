Пограничники захватили Z-трофейный БРДМ и взяли в плен оккупанта
Суббота, 12 марта 2022, 14:29
В Луганской области сводный отряд пограничников и бойцов ВСУ выгнал захватчиков с окраины одного из украинских городов.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, противник также имеет потери в живой силе.
В результате боя украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного оккупанта.
Дословно: "Пограничники вместе с военнослужащими ВСУ, НГУ и другими защитниками Украины продолжают защищать нашу землю, наглядно демонстрируя врагу давнюю истину: кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".
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