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Пограничники захватили Z-трофейный БРДМ и взяли в плен оккупанта

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 14:29
Фото ГПСУ

В Луганской области сводный отряд пограничников и бойцов ВСУ выгнал захватчиков с окраины одного из украинских городов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, противник также имеет потери в живой силе.

В результате боя украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного оккупанта.

 

Дословно: "Пограничники вместе с военнослужащими ВСУ, НГУ и другими защитниками Украины продолжают защищать нашу землю, наглядно демонстрируя врагу давнюю истину: кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

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Темы: Луганская областьвойнаПограничная служба
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