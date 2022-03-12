У владі Росії лише дві людини зараз виступають за війну – розвідка

У Росії зараз виступають за війну лише її президент Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу, стверджує українська розвідка.

Джерело: глава ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю "Україна 24", радник ОП Олексій Арестович у відеозверненні

Деталі: Головне управління розвідки України повідомило, що продовження війни в Росії хочуть лише Путін і Шойгу,

Пряма мова Буданова: "Зараз залишилось дві людини, які абсолютно прямо виступають за продовження війни. Це Путін і Шойгу. Всі інші намагаються це зупинити.

Хтось активніше, хтось мовчки інколи навіть саботує певні команди верховного керівництва. Навіть генералітет РФ здебільшого виступає проти".

Пряма мова Арестовича: За даними Головного управління розвідки, в російському військово-політичному керівництві залишилось лише дві людини, які виступають за продовження воєнної агресії – це сам Путін і Шойгу,

Ми розуміємо, що російське керівництво та суспільство усвідомлює наслідки поразки на полі боя від української армії та сил спротиву, а також економічної катастрофи, яку забезпечив колективний Захід та світ.