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Во власти России только два человека сейчас выступают за войну – разведка

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 13:49
Во власти России только два человека сейчас выступают за войну – разведка
путин и шойгу, фото рбк

В России сейчас выступают за войну только ее президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, утверждает украинская разведка.

Источник: глава ГУР Кирилл Буданов в интервью "Украина 24", советник ОП Алексей Арестович в видеообращении

Детали: Главное управление разведки Украины сообщило, что продолжения войны в России хотят только Путин и Шойгу,

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Прямая речь Буданова: "Сейчас осталось два человека, совершенно прямо выступающих за продолжение войны. Это Путин и Шойгу. Все остальные пытаются остановить это.

Кто активнее, кто молча иногда даже саботирует определенные команды верховного руководства. Даже генералитет РФ в большинстве своем выступает против".

Прямая речь Арестовича: По данным Главного управления разведки, в российском военно-политическом руководстве осталось только два человека, выступающих за продолжение военной агрессии – это сам Путин и Шойгу,

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Мы понимаем, что российское руководство и общество отдают себе отчет в последствиях поражения на поле боя от украинской армии и сил сопротивления, а также экономической катастрофы, которую обеспечил коллективный Запад и мир.

Темы: разведкаРосcияПутинвойна
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