Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Во власти России только два человека сейчас выступают за войну – разведка

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 14:49
путин и шойгу, фото рбк

В России сейчас выступают за войну только ее президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, утверждает украинская разведка.

Источник: глава ГУР Кирилл Буданов в интервью "Украина 24", советник ОП Алексей Арестович в видеообращении

Детали: Главное управление разведки Украины сообщило, что продолжения войны в России хотят только Путин и Шойгу,

Прямая речь Буданова: "Сейчас осталось два человека, совершенно прямо выступающих за продолжение войны. Это Путин и Шойгу. Все остальные пытаются остановить это.

Кто активнее, кто молча иногда даже саботирует определенные команды верховного руководства. Даже генералитет РФ в большинстве своем выступает против".

Прямая речь Арестовича: По данным Главного управления разведки, в российском военно-политическом руководстве осталось только два человека, выступающих за продолжение военной агрессии – это сам Путин и Шойгу,

Мы понимаем, что российское руководство и общество отдают себе отчет в последствиях поражения на поле боя от украинской армии и сил сопротивления, а также экономической катастрофы, которую обеспечил коллективный Запад и мир.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: разведкаРосcияПутинвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кулеба: Соревнование за место встречи Зеленского и Путина больше, чем Олимпийских игр

ВИДЕОПортнов имеет элитную недвижимость в Москве вместе с друзьями Лаврова

видео, обновленоИз-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель

70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes

Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян

Макрон: Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности в Европе

Все новости...
разведка
ГУР опубликовали данные российских оккупантов, причастных к военным преступлениям
Глава ГУР заверил украинцев – вода в Крым "просто так не пойдет"
Путинские вояки будут мародерствовать, потому что отрезаны от снабжения - ГУР
Последние новости
01:08
На FB-странице главы ГПСУ появилось сообщение о циничном преступлении врага. Позже - о взломе
01:04
Бизнесу во время войны будут выдавать кредиты под 0%, разрешения сократят в 30 раз
00:59
Зеленский о новой тактике войны: Когда противник не знает, чего ждать
00:47
Зеленский пожелал Шольцу реализовать миссию – "дать Европе мир"
00:46
видеоВоздушные силы подвели итоги суток: сбиты 7 самолетов РФ, всего унижтожены 14 целей
00:41
Сенат США может отклонить запрет на импорт энергоносителей из РФ – СМИ
00:40
Россиянка с плакатом Овсянникова уволилась
00:40
Зеленского и украинцев хотят номинировать на Нобелевскую премию мира
00:37
Зеленский: В РФ рассылают похоронки родственникам военных, которые в плену в Украине
00:30
СБУ: Хакеры из РФ атаковали украинские СМИ и размещали символику оккупантов
Все новости...